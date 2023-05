Se coronan Scream VI y The Last of Us como los ganadores de los MTV Movie and TV Awards 2023

La edición 2023 de los MTV Movie and TV Awards 2023 salió a flote y sobrevivió a la tormenta de la huelga de escritores que azota las producciones en EU y ante una “hibrida” ceremonia resaltó y celebró a las mejores apuestas de entretenimiento.

Los grandes ganadores de la noche resultaron ‘Scream VI’ y ‘The Last Of Us’ con las categorías más importantes de la velada.

El show de HBO Max del mundo apocalíptico y protagonizado por Pedro Pascal y Bella Ramsey se quedó con los galardones a ‘Mejor Serie’, ‘Mejor Dúo’ y ‘Mejor Héroe’.