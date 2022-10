“Yo jugué (para su trabajo actoral) con tres adjetivos que me servían a la hora de actuar: sensible, valiente y libre. Sobre todo libre”, comentó en una entrevista José Pastor, quien da vida a Bosé en su etapa más joven.

“Si hay algo de Miguel que ha estado toda la vida, y que yo creo que lo sigue teniendo a su manera y siempre lo ha tenido desde pequeño casi, es que Miguel es un gran seductor”, explicó Iván Sánchez, quien encarna a un Bosé más adulto, a partir de los 35 años.

Tanto Iván como José tienen un gran parecido al cantante español artista que alcanzó al estrellato con canciones como “Te amaré” o “Linda” y que son, entre otras, las que dan nombre a los seis capítulos que compone la serie, que se estrenará a través de la plataforma Paramount+ el próximo 3 de noviembre.

Cada uno de los episodios de la serie se centra en una canción de Miguel Bosé y narra la historia detrás de su vida en ese momento, mostrando su inspiración, composición y grabación.

El presente de la serie es justo durante la promoción de su álbum premiado disco “Papito”, siendo un momento especial para Bosé en lo personal, debido a que es cuando decide ser padre.

Por su pare, tanto Pastor y Sánchez tuvieron aproximaciones diferentes a Bosé. Mientras que para el primero, era casi un desconocido no obstante conocía sus canciones, para el segundo era casi un amigo.

“Mi padre es muy fan, yo conocía unas cuantas canciones y lo vi en un programa de jurado. Pero de su juventud no tenía ni idea, no sabía que empezó bailando tanto y no sabía que era actor”, aseguró Pastor, quien se sintió emocionado de irlo descubriendo para su preparación para el papel.

Por su parte, Sánchez, quien tuvo la tenido “la suerte” de haberlo conocido hace años, comentó que en una ocasión el cantante español le dijo que había algo en el entonces joven actor que le recordaba a él.

“Yo recuerdo imitarlo bailando (...) mis tías estaban enloquecidas con Miguel y yo lo tenía ahí. Es un referente, un icono de la música y de la sociedad, en España y en toda Latinoamérica”, añadió el actor que da vida al Bosé en su edad adulta.

Así mismo, ambos coinciden en que, a pesar de todas las polémicas que le rodean, Bosé consiguió romper muchas barreras a lo largo de toda su vida.