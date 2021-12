Todo lo que tienes que saber de ‘And Just Like That’, el regreso de ‘Sex and the City’

Levanta tu Cosmopolitan porque “And Just Like That” está aquí... ¡el tan esperado renacimiento de 10 episodios de ‘Sex and the City’ estrena este viernes 9 de diciembre a través de HBO Max! Sarah Jessica Parker, quien interpretó por años a la columnista de sexo Carrie Bradshaw en la serie original, y sus compañeras de reparto Cynthia Nixon y Kristin Davis han estado dando por meses pequeñas pistas de este regreso, el cual parece no decepcionará a los fanáticos de este clásico de HBO.

Si ya viste las seis temporadas y las dos películas, no te puedes perder este nuevo capítulo en la vida de Carrie, Charlotte y Miranda. VMÁS te dice todo lo que tienes que saber antes del estreno de “And Just Like That”.

1. Ya no son cuatro... ahora son tres Es difícil, y quizás sea una de las grandes quejas de los fanáticos de la serie, sin embargo hay que aceptarlo, Samantha no va a volver. Cuando escuchamos en el tráiler a un asistente preguntar: “Carrie, ¿grupo de tres?”, solo podemos recordar que una vez fue un grupo de cuatro. Kim Cattrall ha declarado en varias coasiones que optó por no participar en la nueva serie después de una larga disputa con Sarah Jessica Parker, la cual Parker niega rotundamente. Para ser justos, el programa no pudo haber ignorado el hecho de que falta una cuarta parte del grupo original, y esta es una forma elegante de reconocer y recordar a Samantha (quien por cierto no está muerta en la serie).

2. Carrie tiene un podcast Solo Carrie Bradshaw podría pasar de las columnas a los podcast. A lo largo de uno de los tráilers, vemos a Carrie usando audífonos gigantes y hablando por un micrófono mientras reflexiona sobre su vida. “Cuanto más vivo, más descubro que si tienes buenos amigos de tu lado, todo es posible”, señala. “El futuro no está escrito porque todos estamos en diferentes etapas de la vida”, agrega la escritora ficticia. Más adelante en el avance, la vemos hablar sobre sexo y relaciones con sus coanfitriones, cuyo contenido no podemos repetir aquí ya que somos un periódico familiar. Sin embargo, está claro que el programa será tan gloriosamente explícito como la serie original y las películas, y la verdad no podría ser de otra manera.

3. Carrie, Miranda y Charlotte todavía están casadas (creemos) Siempre es difícil saberlo a partir de un avance, y quién sabe qué traerán las historias de la nueva serie, pero a primera vista parece que las tres amigas todavía están casadas con las mismas parejas. Aproximadamente la mitad de los matrimonios en los Estados Unidos terminan en divorcio, por lo que estadísticamente hubiéramos esperado que al menos uno de ellos hubiera terminado, pero parece ser que en Nueva York todavía existe el amor eterno. Evan Handler regresa como el esposo de Charlotte, Harry Goldenblatt; mientras que David Eigenberg regresa como el esposo de Miranda, Steve Brady.

4. ¿Quién más está de regreso? De los matrimonios, el tráiler pone especial énfasis en Big (Chris Noth), a quien vemos primero haciendo ejercicio, y luego besando a Carrie mientras dice: “Recuerdo cuando guardabas tus suéteres en la estufa”. Al parecer una referencia al espacio tan limitado que tenía en el armario de su departamento durante sus años de juventud. El fallecido Willie Garson, quien interpretó al mejor amigo de Bradshaw, Stanford, también hace una breve aparición. El actor murió en septiembre pasado a los 57 años tras una dura batalla contra el cáncer.