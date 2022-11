‘Vigil’ se impone en los International Emmy Awards 2022

En la miniserie que consta de seis capítulos Suranne Jones da vida a la detective Amy Silva se relata un el fallecimiento de uno de sus tripulantes dentro del submarino Vigil.

Por otra parte, el ángel alado al mejor actor fue para el británico Dougray Scott, por su actuación en la serie “Irvine Welsh’s Crime”, en tanto que la estatuila para la mejor actriz se la llevó la francesa Lou de Laâge, por su interpretación en la serie “Le Ball Des Folles”.

Mientras que, el premio a mejor documental fue para “Enfants de Daech, les damnés de la guerre”, dirigido por Anne Poiret en el que aborda la situación de los hijos de los combatientes del grupo Estado Islámico que viven en campos de concentración en Irak o Siria.

TE PUEDE INTERESAR: Estrena Netflix nuevas aventuras de ‘Merlina’; serie es estelarizada por Jenna Ortega

Al recoger su premio, el equipo de esta producción documental denunció que actualmente hay centenar de niños franceses continúan en campos refugiados sirios por lo que desearon que el galardón sirva para sean repatriados por las autoridades francesas y así puedan volver a estar con sus familias.

Así también, “Sex Education” fue elegida como la mejor comedia en los “International Emmy Awards”, que este año celebraron su quincuagésima edición.

Así mismo, “Help” y “Shaun, The Sheep: Flight before Christmas” fueron laureadas como miniserie de televisión y mejor película respectivamente.

El premio a mejor documental sobre deportes lo recibió “Queen of Speed” que cuenta la historia de la piloto de rallies Michèle Mouton, que en los años 80 dio la pelea por estar en la cima de un deporte que es dominado por hombres.

Entretanto, la figurilla dorada a la mejor producción de artes fue para “Freddie Mercury: The Final” que narra los últimos años de la vida del vocalista de Queen.