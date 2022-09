Danna enamoró a sus fans con las fotos que compartió en su cuenta de Instagram , donde su look en tono chocolate fascinó a la mayoría, así se puede leer en los comentarios, donde sus seguidores se dicen orgullosa de ella.

Danna Paola “la está rompiendo”, como dicen sus fans, la cantante mexicana no sólo ha conseguido sould out en el Auditorio Nacional , uno de los recintos más importantes de México , también forma parte de la lista de invitados especiales de los eventos de moda más importantes del mundo.

El espectáculo no defraudó, comenzando por la intervención del diseñador estadounidense Marc Jacobs, que ha colaborado con el creativo de Fendi, el británico Kim Jones, en una nueva edición del bolso de asa corta que hasta tuvo su momento estelar en la serie “Sexo en Nueva York” (“Sex and the City”).

La mano de Jacobs, uno de los nuevos ausentes en la Semana de la Moda, quedó patente en la teatralidad y el exceso de algunos modelos, entre los que destacaron unos grandes sombreros de pelo que tapaban la cara, pareados con vestidos, pantalones y chaquetas de talla grande.

La “baguette” apareció por doquier, conjuntada con prendas veraniegas como un mono largo, un vestido con sinuosos cortes o combinaciones de falda y suéter en una paleta de colores que iba de los clásicos blanco y negro al azul o amarillo, y hasta plateado.

Linda Evangelista, que ha estado apartada de los focos durante años por una mala experiencia cosmética, salió a saludar al final luciendo un abrigo con capa azul y luego posó sonriente entre bastidores junto a otras supermodelos de los 90, como Shalom Harlow o Kate Moss.