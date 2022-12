Sorprende Lana Del Rey a fans: lanza nuevo sencillo y anuncia nuevo álbum para marzo

LANZAMIENTO

El proyecto musical que se conocerá completo en marzo de 2023 se titula ‘Did You Know That There’s A Tunnel Under Ocean Blvd’.

Pareciera muy largo el nombre del álbum, y al igual tendrá diversas colaboraciones que enriquecerán la apuesta de Lana.

De acuerdo a lo anunciado la neoyorquina contará con Jon Batiste, Bleachers, Father John Misty, Judah Smith, Tommy Genesis y SYML .