¿¡Sorpresa!? Confirma Lana del Rey concierto en Monterrey

‘Did You Know That There’s A Tunnel Under Ocean Blvd’ es el nombre del material discográfico que promociona Lana durante este tour.

Además de Monterrey, Elizabeth Woolridge Grant, nombre de pila de la artista estadounidense, incluyó en su tour a la CDMX y Guadalajara.

En el Capital del País se presentará el 16 de agosto en el Foro Sol y en tierras tapatías el 20 de agosto en el Estadio 3 de Marzo.