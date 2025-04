¡Devastado! Llora Justin Bieber la muerte de su abuelo; fue como su segundo padre

“Papá, siempre te quitaba todo el dinero, jaja. Recuerdo que me dijiste específicamente que la abuela te daba una paga de 20 dólares por semana. Siempre te convencía de gastar en bocadillos en el partido de hockey los viernes por la noche. A regañadientes, siempre me la dabas. Nueces de maíz, Skittles, bolas de chicle, Chuck-a-Puck, granizados. Un saludo a los árbitros de la categoría juvenil: Beatty, Fagon, Flanagan, jajaja. Por aguantar a todos mis abuelos quejándose por todas sus horribles decisiones arbitrales, jajaja. Mi abuelo no tenía reparos en hacerles saber que se portaban como unos cabrones”.

El intérprete de ‘Baby’ confesó que extrañará a su padre y que volverán a verse “pronto” en el cielo.

“Tengo muchas ganas de volver a verte pronto en el cielo. Hasta entonces, sé que me estás mirando. Probablemente sigas criticando a Beatty o Fagon por no haber tomado esa decisión en la esquina. Jajaja. Te echaré de menos. Me dolerá y me sentaré y recordaré todos los momentos maravillosos que hemos pasado”, compartió el cantante.