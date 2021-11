Spider-Man: Sony confirma tres películas más con Tom Holland como Peter Parker

Luego de la locura que ha desatado el próximo estreno de Spider-Man: No way home, el próximo 15 de diciembre, ya hay una sorpresa más para los fans del hombre araña, ya que Sony ha confirmado tres películas más con Tom Holland como Peter Parker.

La productora Amy Pascal ha confirmado que Tom Holland seguirá como Peter Parker.

Aunque han corrido rumores, “Spider-Man: No Way Home” no terminará la temporada con Holland en este papel de superhéroe, ya que se han filtrado los planes para que en las futuras películas en la franquicia aparezca el actor como protagónico.

Luego del fracaso que fue “The Amazing Spider-Man 2”, Kevin Feige pudo convencer a Sony de compartir Spider-Man con Marvel Studios en 2015. Esto inició la colaboración de las empresas, para que en 2016, Holland se uniera al MCU a través de Captain America: Civil War.

Fue desde entonces, que ha interpretado el papel cuatro veces, dos de las cuales fueron en sus películas en solitario: Spider-Man: Homecoming y Spider-Man: Far From Home.

Las otras dos participaciones fueron en Avengers: Infinity War y Avengers: Endgame. Ahora, Peter Parker de Holland está listo para protagonizar su tercer viaje independiente, que se ha promocionado como la mayor aventura personal hasta el momento.

La histórica colaboración entre Marvel Studios y Sony estuvo a punto de romperse en 2019, dejando a la deriva los proyectos cinematográficos de Spider-Man.

Sin embargo, ambas partes pudieron llegar a un término medio, creando un nuevo acuerdo que le daría al personaje movilidad en la MCU.

Hasta ahora los términos de las renegociaciones se han mantenido de forma confidencial, se decidió que Marvel Studios produjera al menos dos películas más con Spider-Man con Holland, una de las cuales es “Spider-Man: No Way Home”, mientras que la otra se mantiene sin título.

Sony sigue teniendo la propiedad del personaje, con la posibilidad de que el arácnido aparezca en su propio universo de Spider-Man.

Aunque hasta ahora no se ha aclarado cómo esta nueva trilogía planeada de Spider-Man afecta el acuerdo existente, pero esto deja a los fans a la expectativa de nuevas aventuras de Peter Parker con tres secuelas más, según reportó Screen Rant.