¡Suena tremendo! Magneto dará concierto gratis en Ramos Arizpe tras Día de la Madre

Actualmente la banda está conformada por Mauri, Alan, Alex, Elías y Tono.

“El pasado 14 de febrero, Magneto cumplió 39 años de haberse fundado y de ese tiempo, yo llevo 34. Ya viene el 40 aniversario y analizando en retrospectiva, nunca hubiese pensado en todo lo que me iba a enseñar Magneto y lo mucho que me iba a gustar y que me sigue dando. Es la mejor escuela de vida que pude haber tenido”, señaló Alex en entrevista para la revista Quién.