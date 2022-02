Susana Zabaleta denuncia que fue víctima de acoso en sus inicios

La actriz y cantante coahuilense Susana Zabaleta denunció que al inicio de su carrera, sufrió acoso tanto laboral como sexual en el ambiente artístico.

Y es que en aquella época, en los 80, se censuraba a quienes se atrevían a denunciar este tipo de situaciones, dijo.

Además, Zabaleta mencionó haber sido víctima de “perras del mal”:

“Perras, muchas perras del mal, horrendas, unas ya están muertas, qué bueno y actores horrendos que te metían mano y no podías decir ‘este pu** me acaba de agarrar las nalgas’, no podrías decirlo porque acuérdate que antes no existía eso, tú calladita te ves más bonita, así era, los ochentas fue una época horrenda, los actores nos trataron mal”.

TE PUEDE INTERESAR: Irlanda conmemora con dos timbres el centenario de la publicación de “Ulises”, James Joyce

“’Vamos a cenar y luego te doy tu pago’ y yo así de ¿cómo vamos a cenar y luego te doy tu pago? Y dijo sí y me hizo así como de... y le dije ‘estás pero bien pend***, ¿qué te pasa? Claro que no, quédate con el pago y reviéntatelo hasta que te pudras”, dijo al programa Venga la Alegría.