¿Tendrá que pagar? Revela Laura Bozzo que ‘no voy a pedir disculpas, a mí Irina Baeva no me representa’

“Definitivamente la opinión de una persona es algo que no puede ser cuestionada, y yo siempre dije, exactamente dije eso, ‘a mí como mujer no me representa’ y miles de personas apoyaron mi opinión”, dijo Laura.

¿SE ARREPIENTE LAURA BOZZO?

Fue cuestionada por Ricardo Cazares sobre si le mandaría algún mensaje a Soto e Irina, asegurando que se mantendría firme en su opinión al rechazo de su relación.

“Hagan lo que quieran señores porque esta señora no se va a retractar no va a pedir disculpas, y va a decir nuevamente a mi Irina Baeva no me representa”, aseguró la ex habitante de ‘La Casa de los Famosos’ de Telemundo.