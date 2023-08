¿Terminará la polémica? Gloria Trevi estrena su bioserie en Netflix: ‘Estoy nerviosa’, asegura

“Mucha gente sale y muchos fans, todavía no he visto ni un capítulo, conté la historia leí los capítulos, luego haz de cuenta hice algunos comentarios y no pude volver a leer, estoy nerviosa”, dijo la cantante sobre el estreno de su bioserie cuando entró de visita a ‘La Casa de los Famosos’.

‘SOY UNA SOBREVIVIENTE’

‘Ellas Soy Yo: Gloria Trevi” cuenta además con la actuación de Jorge Poza, quien interpretará el personaje de un representante, mánager y productor musical y artístico de la Gloria interpretada por la venezolana Scarlet Gruber.

Durante esa charla con los habitantes del reality, Gloria se confesó sobre los guiones y cómo irá contada su muy criticada y juzgada vida sobre y detrás de los escenarios.

“Si hay gente que ha visto y me dicen cosas muy padres, estoy muy nerviosa porque la verdad yo no había hablado de muchas cosas, porque cuando yo salí de todo el escándalo y toda esa situación, yo quería levantarme, pero no quería dar lástima, quería levantarme así con la cara fuerte, como víctima”, aseguró la ex protagonista de la telenovela ‘Libre Para Amarte’.