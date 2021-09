Terminó la temporada del Festival de Venecia 2021 ¡Estos fueron los ganadores!

Coppa Volpi para Mejor Actor: John Arcilla en On The Job 2 : The Missing 8

León de Plata para Mejor Director: Jane Campion por The Power of the Dog

Sección Orizzonti

Mejor película: Pilgrims de Laurynas Bareiša

Película que cuenta como Indre y Paulius viajan al pequeño pueblo donde se ha cometido un crimen espantoso y se dan cuenta de que volver a visitar el pasado no es tan fácil como parecía.

Mejor director: Eric Gravel por À Plein Temps

La historia trata de cómo por fin Julie consigue una entrevista para un trabajo donde puede criar mejor a sus hijos, pero se encuentra con una huelga nacional de transporte.

También ganó el premio a Mejor Actriz para Laure Calamy

Premio especial del jurado: El gran movimiento de Kiro Russo

Es una sinfonía de la ciudad en las alturas, la enfermedad de un trabajador, la pesadilla y su redención.

Mejor actor: Piseth Chhun por White Building

Chhun es Samnang, de 20 años, que se enfrenta a la demolición de su casa de toda la vida en Phnom Penh y a las presiones por parte de familia, amigos y vecinos que surgen y se cruzan en este momento de cambio repentino.

Mejor Guión: Peter Kerekes e Ivan Ostrochovsky por 107 Mothers

Trata de las historias reales de 107 madres en la cárcel de Odessa, Ucrania.

Mejor Cortometraje: Los huesos de Cristóbal León y Joaquín Cociña

El film de 14 minutos toca la historia de cómo utilizando cadáveres humanos e invocando los espíritus de dos secretarios de Estado condenados, una niña realiza un ritual para liberar al reino de Chile de su herencia feudal.

Audience Awards Armani Beauty - Orzzonti extra-: The Blind Man Who Did Not Want To See Titanic de Teemu Nikki

Jaakko y Sirpa nunca se han visto en persona, pero solían hablar por teléfono todos los días. Cuando él se enteró de que su salud estaba deteriorándose, decidió ir a verla a otra ciudad y ahí fue cuando ella vio que él era ciego y que estaba paralizado de pecho para abajo.