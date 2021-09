‘That’s What I Want’, ‘Love For Sale’ y ‘Who’s In Your Head’, los estrenos musicales de Lil Nas x, Lady Gaga y Jonas Brothers

‘That’s What I Want’ Lil Nas X Disponible en: Apple Music, YouTube y Spotify CALIFICACIÓN VMÁS: 9/10 Después de su triunfo en la alfombra roja de la Gala del Met 2021, el rapero estrenó su álbum “Montero”, y una de las canciones que incluye en su repertorio diverso es “That’s What I Want”. Con unos sonidos pop de lo más pegadizos, el rapero habla de su deseo de encontrar el amor, algo que no le resulta nada fácil en esta actualidad. “Montero” llegó el 17 de septiembre después de los sencillos “Montero (Call me by your name”, “Sun Goes Down” e “Industry Baby”, junto con campañas exageradas. El álbum debut de Lil Nas X incluye a todos, desde Elton John y Miley Cyrus hasta Megan Thee Stallion y Doja Cat. El álbum ya le ha dado al intérprete otro sencillo número uno y un VMA por Mejor Video del Año, y al resto de nosotros, mucha alegría para la comunidad LGBT+.

‘Love For Sale’ Lady Gaga y Tony Bennett Disponible en: Apple Music, YouTube y Spotify CALIFICACIÓN VMÁS: 9/10 Ambos artistas van a unirse de nuevo en un álbum colaborativo. Verá la luz el próximo 1 de octubre, pero mientras tanto han adelantado algunos de sus sonidos, en agosto ya escuchamos “I Get a Kick Out of You”, y ahora aterrizan con este tema de jazz que habla de cómo una chica pone en venta su amor. Tony Bennett anunció el pasado13 de agosto su retiro de los escenarios por prescripción médica, pero antes consiguió grabar el disco con el que de despidió de sus fanáticos, al parecer la leyenda de 95 años padece Alzhéimer, y ha preferido seguir el consejo de los especialistas. El tema está dedicado a canciones del compositor Cole Porter (1891-1964) e incluye icónicas canciones omo “I get a kick out of you”, “Night and day” y “Let’s do it (Let’s fall in love’)”.