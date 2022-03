“The Philosophy of Modern Song”, primer libro en 18 años de Bob Dylan

Dylan tardó más de una década en terminar “ The Philosophy of Modern Song ”, inició a escribirlo en 2010. Por fin saldrá a la venta el próximo 8 de noviembre.

Aunque los ensayos realizados por ganador premio Nobel de Literatura en 2016 hablan de música, “en realidad son meditaciones y reflexiones sobre la condición humana”, precisa el comunicado.

“The Philosophy of Modern Song” es el primer libro que publica Dylan desde 2004, cuando publicó la primera parte de su biografía, “Chronicles Volume One”.

Con información de la Agencia EFE.