¿Todo bien en casa?... Presume Alfredo Adame que estuvo involucrado en homicidio de hombre en su juventud

“El cuate se me deja venir, muy macho. Hizo como que me iba a pegar y en ese momento le meto un golpe en el mero cuello. El cuate se va de espaldas, los demás se hacen para atrás”, dijo en el programa ‘Todo para la mujer’ que se transmite en Radio Fórmula.

¿ES FALSO?

Aunque no dio más detalles de aquel suceso, las redes sociales explotaron, pues sus declaraciones no pasaron inadvertidas y la conductora Addis Tuñón reclamó a Maxine por no haber reaccionado ante esa revelación, Sin embargo, los usuarios le sugirieron que no hiciera caso ya que aseguraron que todo era un invento de Adame: “Quedó loco ese amigo”, “Si ya sabes que el don está loco, y ahí vas a seguirle la corriente”, “Tremenda bronca de ser cierto, pero quien le cree a este hombre”, “Ya está alucinando de tanto golpe que le andado en la vida”.

Inclusive se cree o espera que palabras de Adame podrían tener algún tipo de consecuencia legal, pero algunos internautas han pedido que se investigue el caso.