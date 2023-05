‘Todo por el maldito huevo’... Alejandro Lukini es el primer expulsado de MasterChef Celebrity 2023 (video)

Las novedades del reality show de cocina más famoso de México no se limitaron a los participantes. Este año MasterChef Celebrity renovó a sus jueces, aunque uno de ellos es el viejo conocido , Adrián Herrera, lo acompañan Zahie Téllez y Poncho Cadena.

El segundo reto se realizó en parejas, mismas que Fabiola Campomanes armó debido a que fue la ganadora y la dificultad se encontraba en que tenían que realizar un platillo con dos proteínas diferentes, siendo únicamente estas dos parejas las que lograron conquistar el paladar de los chefs, Gabriela Goldsmith y Alma Gómez Cositas; Mónica Dionne y Romina Marcos.

Finalmente llegó el reto de eliminación con una clase magistral impartida por el Chef Rómulo Mendoza, quien les mostró cómo preparar un flan en nogada, pues ahora tenían que inspirarse para hacer una preparación distinta con todos los ingredientes del chile en nogada, algo que resultó desastroso para varios.

Alejandro Lukini es eliminado por culpa de un huevo

Alejandro Lukini se convirtió en el primer eliminado de MasterChef Celebrity, por el garrafal error que cometió al preparar su salsa bechamel.

Y es que, al conductor se le ocurrió agregar un huevo crudo a la preparación, que no lo necesitaba, arruinando así su sabor.

Antes de anunciar a Alejandro Lukini como el eliminado de la noche, el chef Poncho Cadena dio un fuerte regaño a las participantes que desde el balcón intentaron ayudar a Emir Pabón.

El chef se mostró molesto pues consideró que las participantes salvadas más que ayudar al músico, le impidieron recibir mejores consejos de su su parte, además de ponerlo nervioso y llevarlo a un paso de la eliminación, de no haber sido po el error de Alejandro Lukini.

Alejandro Lukini no pudo esconder el coraje que le causó ser el primer eliminado de la tercera edición de “MasterChef Celebrity”.

“Para mí el no saber cocinar (fue lo más difícil)”, aceptó Lukini en una entrevista posterior para el programa.

“Yo me manejo contra el reloj, yo sé trabajar con presión, quiero creer que era el menos presionado de todos, porque sé hacerlo, soy muy analítico y tengo un entrenamiento empresarial”, explicó.

Sin embargo al aire lo único que se vio fue a un participante molesto, que no sólo no se despidió de sus compañeros, sino que no agradeció los aplausos que le brindaron para despedirlo y ni siquiera volteó atrás antes de salir del foro.

“El proceso iba bien, pero el maldito huevo; me siento defraudado conmigo mismo, me siento muy mal porque soy muy competitivo”, señaló.