‘Simplemente Dilo’, ‘Bio’ y ‘Boyz’, los temas más populares de la semana de Melendi, Alejandro Sanz y Nicki Minaj

‘Boyz’

Jesy Nelson y Nicki Minaj

Disponible en: Apple Music, YouTube y Spotify

CALIFICACIÓN VMÁS: 9/10

Jesy Nelson lanzó “Boyz”, primer sencillo de su carrera como solista tras dejar Little Mix a finales del año pasado. En su nueva canción, la cantante no solo apuesta por el hip hop, sino que lo hace apadrinada por Nicki Minaj y P. Diddy, mencionando a Biggie y hablando de cuánto le gustan los chicos malos. “Boyz” no es la primera vez que Jesy Nelson colabora con Nicki Minaj, quien hace tres años participó en “Woman Like Me” de Little Mix. En aquella ocasión hubo un dramón porque Cardi B sostenía que el grupo británico le había ofrecido a ella la colaboración. Por otra parte, en su nueva canción Jesy Nelson interpola “Bad Boy for Life”, tema de Diddy de hace 20 años. Esto no es todo, pues el rapero incluso hace un cameo en el video de “Boyz”, lo que funciona perfecto con la estética noventera del videoclip.