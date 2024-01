‘Un poco mal agradecido eso’... Defiende Isabella Camil a Sergio Mayer de Wendy Guevara

El drama entre los examigos e integrantes del ‘cuarto infierno’ de ‘La Casa de los Famosos México’ Sergio Mayer y Wendy Guevara continúa a la orden del día, tan así que ahora quien entró a defender al exgaribaldi fue su esposa, Isabella Camil, quien aseguró no conocer a Guevara y no entender su reacción pese a que ganó dinero por su esposo.

¿QUÉ DIJO ISSABELA CAMIL DE WENDY?

Aunque cuando estaban dentro de ‘La Casa de los Famosos’, Sergio Mayer le dijo a Wendy que la invitaría a comer a su casa con su familia, esto no ocurrió, Issabela Camil asegura que no conoce a Wendy, no sabe cómo es, pero le pareció malagradecido el que hablara mal de su esposo cuando éste le consiguió remunerados negocios.

En entrevista con Telemundo, la actriz lamentó las declaraciones que hizo Wendy con Adela Micha en contra de Mayer y de lo que fue la experiencia de trabajar con él. “Lo único que Sergio ha hecho es hacerle ganar a ella, esa es la verdad, le llevó marcas fantásticas, mi marido es empresario y claro, obvio debes ganar algo de lo que llevas a la mesa”.

Camil mencionó que siempre es lo mismo, hablan mal de su esposo, pero sin pruebas, y en el caso de Wendy le pareció malagradecido y delicado lo que dijo. “Esto salió de repente, por qué no dijo antes algo que no le gustó; cerramos siempre con lo mismo, si lo culpan de algo compruébenlo, no sé de qué lo está tachando, lo único que hizo es hacerle ganar dinero, un poco mal agradecido eso, delicado, pero no sé, no la conozco nunca me he sentado a platicar con ella, no sé cómo es”.