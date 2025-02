Un último adiós: Así fue el homenaje póstumo de Daniel Bisongo, conductor de ‘Ventaneando’

El 21 de febrero, por la tarde-noche, el Centro Cultural Teatro 2 fue el escenario donde amigos, familiares y seguidores de Daniel Bisogno se reunieron para rendirle un emotivo homenaje al conductor, quien falleció recientemente.

La ceremonia, llena de sentimientos y recuerdos, comenzó con la presencia del padre José de Jesús, quien dirigió las primeras palabras en honor al “muñeco”, como solían llamarlo sus amigos cercanos.

El teatro se transformó en un espacio lleno de emociones, adornado con flores blancas y fotografías del conductor, creando un ambiente íntimo para recordar su legado.

UN ÚLTIMO ENCUENTRO ENTRE DANIEL BISONGO Y SU FAMILIA

A las 18:15 horas, Daniel Bisogno llegó a su última cita con el escenario y con su público. En este emotivo momento, su hermano Alejandro fue quien lo acompañó en un acto simbólico: llevaba consigo la vitrina que contenía las cenizas del conductor, lo que marcaba un profundo momento de despedida.

A su lado también se encontraba Michaela, la hija que Daniel Bisogno tuvo con su exesposa Cristina Riva Palacio, quien se hizo presente en este significativo acto.

“Estoy impresionado, qué pena que Daniel tuvo que irse para que me diera cuenta de la magnitud del personaje que era. Ya tenía una idea, pero al ver todo lo que pasó, el apoyo de la gente, las televisoras que habían restringido su nombre, ahora reconocen su trayectoria y su calidad humana”, dijo Alejandro, reconociendo lo que para muchos había sido una figura controversial, pero que al final logró conmover y dejar una huella profunda en su público.

Bisongo también aprovechó para recordar la fortaleza de su hermano, quien, a pesar de su deterioro físico, nunca perdió la esperanza. “En los últimos momentos, Daniel mostró una increíble fortaleza. A pocas horas de su fallecimiento, tuvo momentos de lucidez, y me pidió que no lo dejáramos solo. En la última conversación que tuvimos, me dijo: ‘Ya no se vayan, quédense”.