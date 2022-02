Una serie y dos películas, alternativas para que hagas maratón este fin de semana

En su momento pensé que no debería de estar en ese ranking, sin embargo ahora que lo vi en un gran filme como éste me doy cuenta que lo subestimé. Algo que lo caracteriza son sus rasgos faciales que le permiten interpretar a todo tipo de personajes. El tema de la violencia es utilizado como recurso para exponer un duro momento en la historia en el que incluso los más privilegiados fueron afectados. Además de la competencia laboral generada entre los trabajadores y jefes. Aunque la película es del 2014, el tema la vuelve muy actual ya que expone la fuerte discriminación hacia los inmigrantes y el duro trato que reciben tal como hoy en día. Sin duda es un muy buen largometraje que suma otra victoria para el genial estudio A24.

Recientemente en una lista publicada por The New York Times en la que enumeraron a los mejores 25 actores del Siglo 21 Oscar Isaac, el protagonista, fue incluido en ella.

Director: J. C. Chandor

Love Life 79%

Susana Zepeda

HBO Max

Año: 2021

Duración: 2 temporadas

Director: Sam Boyd

Cuando “Love Life”, de Sam Boyd, se estrenó en HBO Max, estaba protagonizada por Anna Kendrick en el papel de Darby, una neoyorquina blanca de nombre improbable cuyo pragmatismo choca constantemente con su anhelo de romance verdadero. Y, sin embargo, a pesar de sus típicas trampas de comedia romántica, esta entrega de “Love Life” demostró rápidamente ser más profunda de lo que parece. Darby no sólo aprende lo que le gusta en una pareja, sino, a través de citas fallidas y un matrimonio abusivo, lo que no le gusta. Se enfrenta a su extrovertida mejor amiga (la excelente Zoe Chao) por su consumo excesivo de alcohol, lo que lleva a una ruptura entre ellas que nunca se cura del todo. Forma una familia de una manera que no esperaba, pero que funciona, a pesar de las dificultades. Aunque la historia de Darby está llena de clichés de comedia romántica, la serie subvierte las expectativas al permitir que su vida romántica se convierta en un verdadero y humano desastre.