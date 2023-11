Valentín Elizalde: esta es la canción dedicada a ‘El Chapo’ Guzmán, por la que aseguran, mataron al ‘Gallo de Oro’ (Video)

“Cuando él fallece yo recapitulo como ese episodio que compartimos juntos, porque él durante el camino me dijo que me encargaba mucho a su hermano y le dije, ‘pero es tu hermano, tú lo puedes apoyar’ y me respondió, ‘no, quiero que me prometas que vas a apoyar a mi hermano’, entonces yo le dije que sí que contara conmigo. En ese momento no le di mucha importancia, pero ahora que ya soy muy amiga de su familia me comentan que él presentía su muerte, y por eso me hizo esa petición”, recordó la conductora grupera.

La entonces directora editorial de la revista ‘Furia Musical’, mencionó que ‘El Vale’ quería a su hermano como un hijo debido a que tenía siete años cuando falleció ‘Lalo el Gallo’, su progenitor.