¡Vamos a verla! Llega la primera actriz Norma Lazareno a Saltillo para reír con la obra ‘Maduras, Solteras y Desesperadas’

“Estamos muy emocionadas todo el elenco porque no habíamos tenido la oportunidad, con esta obra que ya tenemos varios años presentando por toda la república y también aquí en la ciudad de México, no habíamos tenido la oportunidad de estar en Saltillo, y estoy muy contenta”, expresó la intérprete en la plática.

En una exclusiva charla con VMÁS Normal Lazaren o hizo no sólo una invitación a asistir a ver la obra de teatro ‘Maduras, Solteras y Desesperadas’, sino que recordó que este proyecto forma parte de sus 50 años de trayectoria en los escenarios, cine y la televisión.

“ Es una comedia totalmente para divertirse, familiar claro, muy chistosa y sobretodo muy sorpresiva porque le público de Saltillo nos va a ver haciendo cosas que no se imaginan de las actrices nos deschongamos totalmente, bailamos, cantamos, bueno va a estar muy divertida, es muy divertida la obra”, replicó Lazareno.

¿QUÉ NOS PUEDE CONTAR DEL PERSONAJE?

A grandes rasgos son 3 mujeres que son roomies, alquilan cada una una recámara, son amigas. Normalmente cuando una se desocupa nosotros nos amañamos para que la cuarta inquilina pues se vaya rápido porque no queremos que vaya una extraña a convivir con nosotras y somos medio tramposillas, pero oh sorpresa no es una señora ni una señorita es un galanazo el que va a alquilar la recamara se nos olvida que somos hermanas, nos queremos, es muy chistoso que ella que daba por terminada su vida sentimental se ajusta el cinturón y a ver quien lo conquista

Entre risas, la primera actriz explica que se trata de un historia que va a sorprender a los asistentes hasta el final. “Sabemos que es un hombre muy joven para nosotras pero no importa las mariposas del amor andan revoloteando por ahí, y el final es muy sorpresivo y muy divertido”