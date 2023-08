Van de ‘La Casa’ al ‘Hotel VIP’; apuesta Televisa por otro reality show con estrellas y muchas ¿peleas?

¿QUÉ TE CONVENCIÓ PARA ENTRAR?

“Cuando me dijeron del proyecto, dije va, pero ya cuando me van diciendo ya nos vamos a grabar, me quería arrepentir, dije a mi edad, ya estuve en dos Big Brother, es ir hasta Argentina, ya había dicho que sí soy hombre de palabra y fue una sorpresota porque me reí demasiado así como soy yo. Nos hicimos cuates saliendo de ahí, hay de todos, hay de chef, cocina de todo, hay sanciones, si hay juegos, hay eliminados... todo una cosa espectacular y eso me motivó a ir”, agregó.

Tras dar los detalles y decirse emocionado para conocer la respuesta del público, invitó al público coahuilense a sintonizar el show y hacerlo un éxito.