Ver pornografía desde los 11 años ‘destruyó mi cerebro’: Billie Eilish

La cantante Billie Eilish confesó que fue adicta a la pornografía cuando tan solo tenía 11 años.

La joven estadounidense, ahora de 20 años, durante una entrevista para la radio, expresó que este hecho le habría arruinado sus primeros noviazgos y que hasta llegó a tener pesadillas porque el porno que veía contenía mucha violencia:

“Las primeras veces que, ya sabes, tuve sexo, no dije que no a cosas que no eran buenas. Fue porque pensé que eso era lo que se suponía que me atraía”, dijo.

Asimismo, reveló que siente que ver pornografía le “destruyó su cerebro”: “Solía ver mucho porno, para ser honesta. Empecé a ver porno cuando tenía como 11 años (...) Creo que realmente destruyó mi cerebro y me siento increíblemente devastada por haber estado expuesta a tanta pornografía”, apuntó la joven originaria de Los Angeles, California.

En la balada “Male Fantasy” de álbum “Happier Than Ever”, la letra habla sobre estar sola en casa y distraerse con pornografía.