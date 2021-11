¡Con el pelo suelto! Gloria Trevi se presenta hoy en Saltillo y estos son sus 5 temas imperdibles

A la par de esta gran fiesta, en VANGUARDIA hacemos un recuento de algunas de las canciones más famosas de ‘La Trevi’, esas que no puedes dejar de cantar esta noche.

Más que una simple canción Todos me miran se convirtió en el estandarte de la comunidad LGBT, lanzado en 2006 al regreso de la cantante después de un periodo ausente, probablemente por ella comenzó a tener más popularidad.

Todos me Miran

Una canción, que, aunque no seas fanático de “La Trevi” seguro has escuchado y hasta dedicado, es una de sus canciones más representativas.

Sin duda esta canción es la más famosa de la cantante además de representar su imagen. ¿Quién al escuchar su nombre no la imagina con el pelo suelto?

Por último, pero no menos importante es su reciente canción y una de las principales de su nuevo álbum Diosas de la noche, la que sin duda escucharemos esta noche. Y que ya cuenta en YouTube con poco más de 66 y medio millones de reproducciones desde hace 2 años de su estreno.

¡NO TE LO PIERDAS!

Gloria Trevi en Saltillo

¿Cuándo? Hoy jueves 11 de noviembre.

¿Dónde? Auditorio Parque las Maravillas.

Hora: 9:30 horas

Boletos en Ticket To Go o en la tienda The Spot en Parque Centro