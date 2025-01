Tras sentencia de Fofo Márquez, víctima teme por su vida y familia explota contra la prensa

“Me vi intimidada en la audiencia por su mamá, en la manera en que me vio y tengo miedo por mi vida. Si le llega a pasar a mi familia algo o a mi esposo directamente a ellos los señalo como responsables. Todavía no puedo salir sola a ningún lado, tengo que salir siempre acompañada”, mencionó la mujer, quien dijo haber deseado una sentencia mayor; sin embargo, “yo respeto lo que el juzgador así decidió”.

“El día de hoy créanme que sí me intimidó. Entonces, quiero decir que si me llega a pasar algo inmediatamente ustedes ya saben quién fue la persona que me provocó esta situación o a mi familia”, declaró Edith a reporteros.

Afirmando que la madre del influencer no se detuvo al momento de intimidarla, pese a que estaba rodeada por policías, al estar parada frente de ella de manera directa y amenazante; “aun estando los policías al lado mío, eso no le importó. Pero me intimidó aún más, me dio miedo, créanme que sí tengo pánico”, señaló la víctima.