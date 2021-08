Tras superar el cáncer, Christina Applegate revela que padece esclerosis múltiple

En abril de 2018, Applegate le dijo a la revista People que sentía una responsabilidad con sus fanáticos por lo que tenía que ser abierta sobre su salud.

“Si tienes una voz para hacerlo, y nosotros [como actores] tenemos la suerte de tener esta plataforma para decir: ‘Soy como tú, no puedo dormir, me siento como una mierda la mayor parte del tiempo, pero quiero que te sientas bien y no te avergüences y obtengas información al respecto para que puedas tener una mejor calidad de vida’”, dijo mientras promocionaba su “Why So Awake?”.