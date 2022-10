Al bajar del escenario, el cantante platicó brevemente con EL UNIVERSAL para explicar que todo fue un descuido, pues golpeó su cabeza con una estructura que simplemente no vio.”Vamos a que me limpien (la frente), iba a subir al escenario y choqué con una rampa, me abrí, me descalabré antes de tocar y así dimos el show. Me vio el médico dos minutos antes de subirme y voy de regreso al médico”, platicó el cantante también conocido como “Ponyboy”.

“Fugaz”, “Olvidarte, “Estrellas”, “Bien, bien, bien, bien”, “Mango”, Girasol, “Mexican perro” fueron parte de las canciones que interpretaron.

¿Efelante o Elefante? Algunos asistentes los confundieronAunque dieron un gran show, varios de los asistentes no quedaron conformes con la actuación de la banda, pues los confundieron con Elefante, grupo que hace algunos años fuera liderado por Reyli Barba.

“Compré mi boleto de Zapal sólo porque leí que vendría Elefante y me vengo dando cuenta que el grupo que viene es Efelante y no Elefante, odio la dislexia caray”, dijo una fan coahuilense.