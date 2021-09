‘Voyage’; después de casi 40 años, regresa el legendario grupo ABBA con nuevo álbum

Voyage se estrenará el 5 de noviembre bajo el sello discográfico de Universal Music Group. El anuncio de esta nueva era fue acompañado de dos tracks del álbum: “I Still Have Faith in You” y “Don’t Shut Me Down”, ambos disponibles en Spotify y Apple Music.

A la espera del gran anuncio, también estrenaron su cuenta de TikTok con un video de Benny Anderson tocando en el piano su icónico tema “Dancing Queen”.

Luego, el día de hoy, 2 de septiembre, vía redes, confirmaron el nombre del álbum, así como el tour oficial del mismo. Esta experiencia será en realidad virtual, pues los miembros se verán en forma de hologramas, a los que llamaron ABBAtars (juego de palabras: del inglés avatars, que significa “avatares”).

Voyage es el noveno álbum de estudio del grupo sueco, y su primer material después de casi 40 años de inactividad como banda, pues ya habían realizado contenido como solistas, luego de su separación en 1982.

El álbum contendrá 10 canciones, dos de ellas, “Just a Notion” y “Bumblebee”, había sido mostradas como demos en “ABBA Undeleted”, del set box de 1994, Thank You for the Music.

El track-list se verá así:

1. ”I Still Have Faith in You”

2. ”When You Danced with Me”

3. ”Little Things”

4. ”Don’t Shut Me Down”

5. ”Just a Notion”

6. ”I Can Be That Woman”

7. ”Keep an Eye on Dan”

8. ”Bumblebee”

9. ”No Doubt About It”

10. ”Ode to Freedom”