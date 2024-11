¿Y Saltillo cuándo? Confirman a Sam Smith, Camila Cabello, Chayanne, Nodal y más gratis en la Feria de León 2025

Otro de los esperados shows es el del inglés Sam Smith, quien se presentará en el escenario el 25 de enero, y el ‘Papá de México’, Chayanne se subirá con su más reciente tour al escenario el 29 de octubre.

El line up se completa con estrellas como los Tucanes de Tijuana, Bronco, Caifanes, Yuridia, Wisin y el popular Christian Nodal que cerrará los eventos el 05 de octubre.