¡Ya no hay temor! Baila Mario Bezares ‘El Gallinazo’ en pleno programa ‘Hoy’

Además, lo sorprendente de su visita no sólo fue que en ese mismo foro trabaja el hijo de Stanley como titular, sino que la producción, Martha Figueroa y Andrea Escalona le pidieron bailar el inolvidable ‘gallinazo’.

Y es que no todo es fiesta y buenos deseos, ya que los fans de Paul Stanley y hasta los propios seguidores del programa Hoy reclamaron en redes sociales que el ex patiño de Paco fue llevado al matutino para que hablara de su elección para el reality.

El nombre de Mario Bezares está más presente que nunca, no sólo por la popularidad que ha tenido el caso de Paco Stanley y el estreno de ‘¿Quién Lo Mató?’, sino porque fue elegido por Televisa como el primer habitante de esta segunda temporada de ‘La Casa de los Famosos México’.

¿QUÉ HIZO MARIO BEZARES?

La entrevista se dio en la transmisión de este martes, en donde habló de los motivos que lo llevaron a decir que sí a la participación en el exitoso reality show de Televisa.

Escalona fue quien directamente cuestionó al conductor regio sobre sumarse a este proyecto.

“Porque es un reto maravilloso para mí, desde septiembre que me buscaron tuvimos ahí un consenso familiar con mis dos hijos y mi esposa y me dijeron ‘oyes papá ¿Cómo no? Adelante’”, expresó el extitular de ‘Acábatelo’ de Multimedios.