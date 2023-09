¡‘Ya párenle! Exige Andrea Legarreta sobre rumores de Erick; llama ‘escorias’ a Elisa Beristain y Javier Ceriani

La petición fue directa y principalmente a los conductores de ‘Chisme No Like’ Elisa Beristain y Javier Ceriani, quienes apenas el miércoles aseguraron en su programa de YouTube las supuestas pruebas del triángulo amoroso.

CREDIBILIDAD POR LOS SUELOS

Andrea explica el origen de su molestia, sobre todo porque el par de periodistas de espectáculos difundieron la noticia como hecho real, provocando repercusiones en medios de México y en redes sociales.

“Un tal Javier Ceriani, una tal Elisa Beristain. Me entero que dicen que Mónica Noguera fue quien la culpable la amante de Erick y que por eso él y yo tomamos la decisión de separarnos”, dijo molesta.

Legarreta defendió a Noguera luego de tantos señalamientos en su contra. “A mí me causa indignación como mujer, ella es una mujer extraordinaria una mujer divina que no merece que la pongan en un sitio que no corresponde”, dijo.