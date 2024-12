‘Ya tiene demencia senil’: Alfredo Adame arremete contra Poncho de Nigris y él responde

“Es un padrotillo, bajo, vulgar, corriente. No es actor, es un pésimo conductor. Es un vago, zángano, haragán y huevón que no sirve para nada , que se logró colar en este medio gracias al hermano, que en paz descanse y que era un gran futbolista”.

En la entrevista, transmitida el 19 de diciembre, Adame calificó a De Nigris como un “padrotillo, vulgar y sin talento” , asegurando que el regiomontano no tiene méritos propios y que se ha mantenido en el medio gracias a la fama de su difunto hermano, un destacado futbolista .

Además, afirmó que De Nigris habría tenido una relación con una mujer trans que terminó de forma trágica. Según Adame, la mujer apareció muerta después de amenazar con revelar detalles sobre su relación con De Nigris.

“Hace unos años tuvo una relación con una mujer transexual [...] Después, cuando la mujer lo amenazó que iba a revelar (la relación), amaneció muerta y es un padrotillo de mujeres transexuales, les saca el dinero”, expresó.

Esta no es la primera ocasión en que Alfredo Adame lanza comentarios contra Poncho De Nigris. En enero de 2024, el actor ya había protagonizado un enfrentamiento indirecto al criticar a Wendy Guevara, amiga cercana de De Nigris, durante su participación en La Casa de los Famosos México.

Por su parte, Poncho De Nigris respondió a las declaraciones de Adame durante una reciente entrevista, restándole importancia a los comentarios del actor.

“Alfredo Adame ya tiene demencia senil. Lo que diga es como contenido de diversión. Me cae bien, es un viejito a toda madre”, comentó De Nigris de manera irónica. También señaló que Adame se ha hecho un nombre únicamente a través de polémicas y afirmó que no considera sus palabras como una amenaza real.

En medio del intercambio, De Nigris expresó su intención de apoyar a Adame en caso de encontrárselo en la calle, calificando su situación como resultado de una vida llena de controversias.

“Alfredo Adame me cae muy bien, es que Adame ya tiene demencia senil, ya lo que diga es como contenido de diversión, me cae bien el Golden Boy, es un viejito a toda madre”

“Como es amigo de Maripily, no sabe ni lo que dice para llamar la atención. Es el único señor que no tiene trabajo, y que se lo madrean en las calles todos. Yo si lo veo en la calle, lo voy a apoyar y lo voy a cuidar y defender porque está viejito, uno va para allá, pero nos estamos cuidando para no llegar tan jodidos”

La disputa entre ambas figuras refleja el impacto de las controversias en el medio del espectáculo mexicano, dejando abierta la pregunta sobre el alcance y las consecuencias de este tipo de enfrentamientos públicos. Mientras tanto, Alfredo Adame continúa siendo un personaje mediático que genera conversación, aunque a menudo por motivos negativos.