Alfredo Adame busca aplicar la Ley Olimpia contra Maryfer Centeno tras hablar en programa sobre su ‘pack’

Adame utilizó su cuenta de Instagram para compartir un video en el que Maryfer Centeno hace referencia a su “pack”. Durante la conversación, Centeno comentó: “El único pack que he visto (...) fue el de Alfredo Adame” , lo que generó risas entre los presentes. Cuando se le preguntó su opinión al respecto, Centeno añadió: “No, nunca había visto algo tan pequeño . Yo estoy acostumbrada a otras cosas, entonces, perdón mi vida, pero, ni se siente. Luego ves a Magaly Chávez y dices: ‘Pues por eso nunca hubo nada ’” .

El actor y ex presentador Alfredo Adame se encuentra en el centro de una nueva controversia tras anunciar su intención de interponer acciones legales contra la grafóloga Maryfer Centeno . El conflicto surgió luego de que Centeno hiciera comentarios sobre una parte íntima del actor durante una transmisión en un programa de streaming, lo que Adame considera una violación a su privacidad y un acto de violencia de género.

ALFREDO ADAME PRESENTA SUS ARGUMENTOS LEGALES EN CONTRA DE MARYFER CENTENO

En una entrevista para el canal de YouTube Delarosatv, Adame explicó los motivos de su intención de denunciar a Centeno. Según el actor, los comentarios de la grafóloga podrían configurar tres delitos: violaciones establecidas en la Ley Olimpia, violencia de género y daño moral.

“Aquí se da todo para tres delitos brutales. Uno con la Ley Olimpia en todos sus párrafos, dos la violencia de género y tres el daño moral en contra de mi persona”, señaló Adame. Agregó que, según el análisis de una amiga doctora en derecho, las declaraciones de Centeno tienen todos los elementos necesarios para proceder legalmente.

El actor también mencionó que su objetivo no es obtener una compensación económica ni defender su orgullo, sino sentar un precedente para evitar este tipo de conductas. “La demanda va contra Maryfer Centeno y derivados, porque se están mandando videos de packs, además lo dicho por ella me quiso humillar, me ofendió, ejerció la violencia de género y cayó, está metida hasta los codos”, concluyó.

MARYFER CENTENO PRESENTA DEMANDA CONTRA MR. DOCTOR

El conflicto de Adame con Centeno ocurre en un momento en el que la grafóloga también enfrenta acusaciones públicas de otra figura, conocida como Mr. Doctor. Este último la señaló como una “mosquita muerta” y cuestionó la veracidad de sus análisis sobre el lenguaje corporal de celebridades. Centeno respondió en redes sociales acusando a Mr. Doctor de generar “hate” en su contra y de usar su plataforma digital para violentarla verbalmente.

“No es libertad de expresión, es violencia”, escribió Centeno en una de sus publicaciones, en las que buscó defenderse de las críticas.