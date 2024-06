‘Yo nací en Televisa’ revela Daniela Castro por qué decidió mudarse y hacer telenovelas con TV Azteca

La noticia de la llegada de Daniela Castro a Tv Azteca fue una sorpresa para sus seguidores, para los fans de las telenovelas y hasta para la prensa, sin embargo tras su presentación en la empresa fue celebrado también en redes sociales.

“Realmente no había trabajado porque no había una historia que me llenara, que dijera con ésta, no sólo era trabajar por trabajar”, expresó en entrevista la primera actriz con El Universal, después del claquetazo por el inicio de grabaciones de su nueva teleserie ‘Cautiva Por Amor’.

Fue en 2018 que Daniela tuvo por última vez el primer crédito de una telenovela, fue en ‘Me Declaro Culpable’ y ahora lo llevará en la telenovela que regresará los melodramas a las pantallas de la televisora de Ricardo Salinas.