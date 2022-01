‘Yo no pensé en meterme con él, las cosas se dieron’, dice examante de Eduin Caz; no teme a Ley Olimpia

“Esos días cuando pasó eso, sí me daba miedo salir de mi casa, no quería salir, me decían que si me veían me iban a matar, me decían ‘maldita zorra’ y yo pensando que nada de esto fue mi intención, en ese momento yo no pensé en meterme con él, simplemente las cosas se dieron”, dijo Stephanie.

“Cuando supe que iban a venir, empecé a seguir a varios que eran del grupo y me empezaron a regresar el follow, me dijo: ‘Ven al after’, yo no fui quien le hablé, eso lo quiero dejar claro otra vez. Yo llegué, yo me senté en un sillón, él se me acercó, estaba algo nerviosa... me empezó a sacar plática y me dijo que si tenía hambre. La verdad me cautivó, yo no sabía que estaba casado”, recordó la chica.

Con información de medios