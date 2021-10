YosStop abre cuenta de Instagram desde la cárcel: compartirá experiencias de reclusas

Acusada de poseer, almacenar y compartir pornografía infantil en el caso de la entonces menor, Ainara S., YosStop, youtuber e influencer, decidió “hacer algo de provecho” dentro del reclusorio Santa Martha Acatitla, y compartirá historias de compañeras reclusas que gusten hablar sobre su experiencia dentro del confinamiento.

“¿Hay algo peor que la cárcel? Es una pregunta que me he hecho varias veces, yo pensé que después de la muerte de mi papá no habría nada peor que perder a un ser querido... y luego pasó esto”, comentó en la primera publicación, la cuál será manejada por su novio, Gerardo González.

“Una amiga tratando de consolarme me dijo: “ya no hay nada peor”; y me quedé reflexionando que sí, deben de haber muchas cosas peores que no me quiero ni imaginar y que no me gustaría vivir. Para mí, esto es lo peor que me ha pasado, pero otras personas han vivido cosas aún peores. Por eso quiero amplificar la voz de mujeres en la cárcel”, concluyó.

Enseguida, compartió la historia de una reclusa que asegura haber sido “una esclava de las drogas”.

“Viví para ella [la droga, a la que se refiere como ´crack’], despertaba para ella, me alimentaba de ella, es una droga que me robaba mis deseos de disfrutar de una comida, de una buena ducha, de mi felicidad...”