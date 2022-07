YouTube cierra canales y cuentas de YosStop

Este día la influencer mexicana Joselyn Hoffmann, mejor conocida como YosStop, dio a conocer que sus canales de YouTube fueron borrados “sin justificación”.

Fue a través de una de sus historias de Instagram, en la cual la influencer dijo desconocer los motivos por los cuales sus canales fueron eliminados, pues incluso la cuenta “SomosDos”, que tiene con su esposo Gerardo González, le fue cancelada.

“Me siguen preguntando si yo quité mis canales, no, yo no fui. YouTube de repente los borró sin justificación, ni ninguna razón; también el de Gerardo y no sabemos por qué. Aún no hemos recibido respuesta, esperemos que esta semana nos digan algo”.

Entre los internautas surgió la hipótesis de que es debido a una suspensión en 2021 del programa Youtube Partner, encargado de regular las normas para los creadores de contenido, pero Gerardo González pareja de Yoss, negó esta información, poniendo como ejemplo el canal “SomosDos”, en el cual tiene verificada su identidad, también fue cerrado.

De acuerdo con los reglamentos de YouTube, tu cuenta puede ser cancelada por infringir los lineamientos y puedes hasta perder la propiedad de tus canales, pero recibirás un correo electrónico donde se explica el motivo de la cancelación.

Tu cuenta puede ser cancelada por subir videos con mensajes abusivos, acosadores o que inciten al odio y la violencia; spam o pornografía y robo de identidad o violar derechos de autor.

YosStop fue condenada por posesión y distribución de pornografía infantil, lo que la llevó a purgar 5 meses en el penal de Santa Martha Acatitla, esto al momento en que dió su opinión sobre una violación multitudinaria que fue grabada y posteriormente difundida. Tras su estadía en prisión se comprometió a cambiar su contenido, recientemente se casó y está en espera de su primer hijo.