Esta es la IA de Apple que llegará pronto a los iPhones

Apple Intelligence llega sin muchas de las características más publicitadas que Apple anunció en junio . Aunque la compañía llegó a un acuerdo con OpenAI para incluir ChatGPT en su software, el chatbot no formará parte de esta versión inicial. Siri tampoco es lo suficientemente inteligente (todavía) como para hacer cosas como unir datos de varias aplicaciones para decirte si una reunión de última hora te hará llegar tarde a la obra de tu hijo. Apple ha dicho que estas y otras funciones se irán incorporando de manera gradual a lo largo del año que viene.

L a versión inicial de Apple Intelligence, que Apple está publicando como una versión “beta” inacabada, incluirá una versión ligeramente mejorada del asistente virtual de Apple, Siri, y herramientas que resumen automáticamente el texto, transcriben grabaciones de audio y eliminan distracciones como las personas no deseadas que aparecen en las fotografías .

Este mes se lanzará la novedad de Apple más importante del año (lo siento, no es el visor de 3,500 dólares). Apple Intelligence , un conjunto de herramientas de software que aportan lo que Apple describe como inteligencia artificial a sus dispositivos, se lanzará a través de actualizaciones de software gratuitas para los propietarios de algunos iPhones, Macs y iPads .

Como vista preliminar, a lo largo de la semana pasada probé una primera versión de Inteligencia de Apple. Las nuevas características eran un poco difíciles de encontrar, pues se han integrado en diferentes partes del sistema de software de Apple, incluyendo en sus botones para editar texto y fotos.

Algunas funciones, como las herramientas para corregir texto y transcribir audio, me han parecido muy útiles. Otras, como una herramienta para generar resúmenes de artículos web y un botón para eliminar distracciones no deseadas de las fotos, fueron tan acertadas o fallidas que deberían ignorarse.

Todo esto significa que vale la pena seguir de cerca la Inteligencia de Apple en los próximos años para ver si se convierte en un producto imprescindible, pero que no es una razón de peso para gastar mucho dinero en un nuevo aparato.

Apple Intelligence funcionará en el último iPhone 16s y en el iPhone 15 Pro del año pasado, así como en algunos iPads y Macs lanzados en los últimos cuatro años. Estas son las herramientas que te serán más útiles y las que puedes omitir cuando el software llegue a los dispositivos este mes.

ESTAS SON LAS HHERRAMIENTAS ÚTILES DE APPLE INTELLIGENCE

TRANSCRPCIÓN DE GRABACIONES DE AUDIO

Apple Inteligente ofrece una función que parecía estar pendiente desde hace tiempo: cuando utilices la aplicación de notas de voz para grabar audio, la aplicación producirá automáticamente una transcripción junto con el archivo.

Como periodista que suele grabar entrevistas, deseaba probar esta herramienta y me alegró que funcionara bien. La semana pasada, cuando me reuní con una empresa de tecnología, pulsé el botón de grabación de la aplicación y, cuando paré, ya tenía la transcripción lista. Apple Intelligence detectaba cada vez que hablaba una persona diferente y creaba un nuevo párrafo en la transcripción. Transcribió algunas palabras incorrectamente cuando una persona hablaba entre dientes. Pero, en general, la transcripción me facilitó la búsqueda de una palabra clave para extraer una parte de la conversación.

PÍDELE AYUDA A SIRI CON UN PRODUCTO DE APPLE

Aunque puede resultar fácil utilizar cualquier celular inteligente o tableta, el software de Apple se ha vuelto cada vez más complejo con el paso de los años, por lo que a veces es difícil saber cómo aprovechar las funciones que son difíciles de encontrar. Apple Intelligence ha dotado a Siri de la capacidad de ofrecer ayuda para navegar por los productos de Apple.