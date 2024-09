¿Tienen los celulares plegables la calidad suficiente para ser tu próximo teléfono inteligente?

Seamos realistas. El diseño rectangular del teléfono inteligente prototípico se está volviendo anticuado para mucha gente, incluido este canoso crítico de dispositivos. Por eso el próximo teléfono que compre no será otra iteración “igualita” del iPhone. Será un teléfono plegable , con una pantalla flexible que se abre como un libro para aumentar el tamaño de la pantalla y se cierra para caber en el bolsillo.

Cuando se despliega, el Razr revela una pantalla interior más grande de 6.9 pulgadas que funciona como teléfono inteligente . Esta pantalla es ligeramente más larga que la de mi iPhone, por lo que muestra más texto cuando me desplazo por un artículo. También hay un modo de pantalla dividida para ejecutar dos aplicaciones una al lado de la otra, para escribir un correo electrónico mientras se navega por una página web, por ejemplo,, pero resulta demasiado estrecho para escribir.

La pequeña pantalla del Razr me pareció encantadora. Me gustaba usarlo para enseñar a la gente fotos de mis perros y de mi recién nacido. Era el mejor para cuando quería menos distracciones de las aplicaciones de redes sociales, como TikTok e Instagram, pero aún quería mantenerme al día con los mensajes.

Ambos dispositivos demuestran que las pantallas plegables no son un truco. Pueden llegar a ser incluso más útiles que un teléfono inteligente tradicional. Sobre todo, son dispositivos más que adecuados para aquellos que quieran probar algo diferente.

La cámara del teléfono tomó fotos nítidas y claras con colores vibrantes a la luz del día. Por la noche, las fotos tomadas con poca luz se veían granuladas y tenues, lo que no es ideal si eres de los que van a discotecas.

Hay un pliegue en el centro de la pantalla, que se nota sobre todo cuando la luz se refleja en ella. Pero no me molestó al ver fotos y videos.

Pero cuando lo despliegas, las cosas se ponen más emocionantes. La pantalla interior, de 8 pulgadas en diagonal, equivale aproximadamente a la de una tableta más pequeña como el iPad Mini o un Amazon Fire. Este tamaño es cómodo de sostener durante mucho tiempo mientras se lee un libro en la cama o se ve una película en un avión. De nuevo, hay un pliegue que solo se nota cuando la luz se refleja en ella, así que eso no fue un problema.

En general, el Pixel 9 Pro Fold es una mejora incremental del Pixel Fold del año pasado. El nuevo modelo es ligeramente más delgado y liviano. La cámara tomó fotos claras con colores precisos tanto a la luz del día como con poca luz. La batería duró un día completo antes de necesitar una carga, una duración decente.

El área que Google no fue capaz de mejorar fue el precio, que sigue siendo de 1,800 y todavía resulta demasiado alto. Para ponerlo en perspectiva, un iPad de 350 dólares y un iPhone de 800 dólares combinados son más baratos. Google dijo que el Pixel 9 Pro Fold era su oferta de teléfono más premium, en parte debido a la ingeniería involucrada en hacer que el dispositivo fuera más delgado. El elevado precio hace de este plegable un producto para entusiastas de la tecnología, pero es un atisbo de lo que llegará a las masas cuando las pantallas grandes y plegables se acerquen a los 1,000 dólares.

CONCLUSIÓN

Entre los dos tipos de plegables, recomendaría el Razr porque es más práctico en cuanto a tamaño y costo. Es más barato que los celulares insignia de Apple y Samsung. Y como milénial geriátrico que se niega a renunciar a los pantalones de mezclilla ajustados, me gustó especialmente cómo cabía el teléfono compacto en el bolsillo.

Entonces, ¿por qué no he optado ya por un plegable? La sencilla razón es que tengo una preferencia personal por el sistema de software del iPhone, y estoy esperando uno plegable.

Todavía hay esperanzas de que eso ocurra. Apple ha estado desarrollando un iPad plegable, según un empleado de Apple que afirma haber visto un prototipo de la tableta. Eso podría allanar el camino para un iPhone con pantalla plegable. Apple rechazó hacer comentarios.

A mí me encanta mi iPad para leer artículos y ver videos, pero cuando estoy de viaje, suelo dejar la tableta en casa. Sueño con el día en que nuestras grandes y brillantes pantallas puedan plegarse para que podamos llevarlas a todas partes. Ese futuro parece inevitable. c.2024 The New York Times Company.

Por Brian X. Chen, The New York Times.