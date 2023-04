El futuro ya está aquí con ChatGpt, un fenómeno viral que genera incertidumbre

Sin embargo, y aunque está adiestrado en la lectura de millones de páginas web, ChatGPT no está conectado a la red de internet y sus “conocimientos” se detienen en 2021, por lo que de momento no puede responder a hechos que se producen recientemente. Comete incorrecciones y no puede, por ejemplo, pronosticar el tiempo, ni aprender de sus errores, como hace la inteligencia humana .

En este sentido, Sharples destacaba también que, aunque esta tecnología “es enormemente capaz de elaborar textos creíbles”, “no puede tener información en tiempo real, no puede reflexionar sobre lo que han escrito, no tiene un modelo explícito de cómo funciona la palabra y es amoral”, ya que “es una máquina de lenguajes, no un sistema de razonamiento”.

Es la razón por la que el Instituto de Estudios Políticos de París, uno de los principales centros de formación de las élites políticas y administrativas francesas, anunciaba en 2023 la prohibición de ChatGPT, sin mención explícita del mismo en los trabajos escritos u orales de sus alumnos.

Y la misma reacción se ha producido en las escuelas de Estados Unidos, que se han apresurado a limitar el uso de la aplicación por temor a que el software pueda perjudicar el aprendizaje.

Pese a todo, el mismo profesor Sharples auguraba que el uso de la IA en las aulas será similar al de las primeras calculadoras o el de los móviles, donde la respuesta “primero fue ignorarlos, después rechazarlos, prohibirlos y finalmente intentar adaptarse”.

