Magnate japonés es el primer turista espacial que se costea su viaje a la EEI

El magnate de la moda Yusaku Maezawa y el productor Yozo Hirano, se convirtieron en los primeros turistas espaciales en costearse el viaje a la EEI desde 2009 en una nave Soyuz MS-20 junto con el astronauta ruso Alexander Misurkin.

Maezawa y Hirano pasarán 12 días en el espacio.

“Me gustaría mirar a la Tierra desde el espacio. Me gustaría experimentar la oportunidad de sentir la ingravidez”, expresó Maezawa en una conferencia de prensa previa a vuelo. “Y también tengo una expectación personal: Tengo curiosidad sobre cómo me cambiará el espacio, cómo cambiaré después de este vuelo espacial”. añadió