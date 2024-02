Propuesta de un parasol gigante para combatir el cambio climático, cobra interés

NUEVA YORK- A esto se reduce: como la Tierra se encuentra en su punto máximo de calor en toda la historia y los seres humanos no están haciendo, ni de chiste, lo suficiente para detener su sobrecalentamiento, un número pequeño, pero cada vez más grande de astrónomos y físicos están proponiendo una posible solución que habría podido salir de las páginas de la ciencia ficción: el equivalente de una sombrilla gigante para la playa flotando en el espacio exterior .

Con el fin de obstruir la cantidad necesaria de radiación solar, este parasol debería tener más de 2.5 millones de kilómetros cuadrados, más o menos el tamaño de Argentina, señaló Rozen. Un parasol de ese tamaño pesaría al menos 2.5 millones de toneladas, demasiado pesado para lanzarlo al espacio , aseveró. Así que el proyecto tendría que contemplar un conjunto de parasoles más pequeños. No impedirían el paso de la luz solar por completo, sino que más bien darían una sombra algo difusa sobre la Tierra, explicó Rozen.

Los partidarios del proyecto afirman que un parasol no eliminaría la necesidad de dejar de quemar petróleo, gas y carbón, los principales promotores de cambio climático. Incluso si las emisiones de los gases de efecto invernadero procedentes de los combustibles fósiles ahora mismo se redujeran a cero, de todas maneras ya hay en la atmósfera una cantidad excesiva de dióxido de carbono que capta el calor.

“ Yo no digo que esta sea la solución, pero creo que todos tenemos que trabajar para buscar todas las soluciones posibles ”, señaló Szapudi, el astrónomo que propuso anclar un parasol a un asteroide.

En 2006, Roger Angel, un astrónomo de la Universidad de Arizona, presentó en la Academia Nacional de Ciencias su propuesta de un parasol de desvío y luego ganó una beca del Instituto de Conceptos Avanzados de la NASA para seguir con su investigación. Angel planteó liberar billones de sondas espaciales muy ligeras en L1 con una película transparente y tecnología de dirección que evitara que los dispositivos se salieran de órbita.

“Es como si se girara una perilla para reducir el sol”, comentó Angel, “además, no hay que meterse con la atmósfera”.

La idea del parasol tiene también algunos detractores, entre ellos Susanne Baur, una doctoranda que trabaja en el Centro Europeo de Investigaciones y Capacitación Avanzada en Computación Científica en Francia y centra su atención en un modelo de la modificación de la radiación solar. Un parasol sería sumamente caro y, debido a la velocidad del calentamiento global, no podría implementarse a tiempo, comentó. Además, una tormenta solar o un choque con rocas del espacio podría dañar el escudo y el resultado sería un calentamiento repentino y rápido de consecuencias desastrosas, aseveró Baur.

La investigadora señaló que el dinero y el tiempo se podrían invertir mejor en trabajar para disminuir las emisiones de gases de efecto invernadero y eliminar el dióxido de carbono de la atmósfera, y una pequeña parte de la investigación se dedica a las ideas de geoingeniería solar “más viables y rentables”.

Pero los defensores del parasol afirman que, en este momento, la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero no llegaría tan lejos como para mitigar el caos climático, que se ha visto que es muy difícil eliminar el dióxido de carbono y que se tendrían que analizar todas las soluciones posibles.

Morgan Goodwin, director ejecutivo de Planetary Sunshade Foundation, una organización sin fines de lucro, comentó que una de las razones por las que los parasoles no han cobrado tanta fuerza es que los climatólogos se han enfocado, como es muy natural, en lo que está ocurriendo dentro de la atmósfera terrestre y no en el espacio.

Pero, de acuerdo con Goodwin, la caída de los costos de los lanzamientos espaciales y las inversiones en una economía industrial espacial han aumentado las posibilidades. La fundación propone usar materias primas del espacio y lanzar a L1 naves de parasoles desde la Luna, lo cual costaría mucho menos que lanzarlas desde la Tierra.

“Creemos que conforme los climatólogos entiendan mejor la idea de los parasoles, estos se convertirán en una parte evidente de los debates”, señaló Goodwin, quien también es el director principal de la sección Angeles de Sierra Club.

El modelo del Technion implica colocar velas solares ligeras en un satélite pequeño enviado a L1. Su prototipo oscilaría entre L1 y otro punto de equilibrio, y la vela se ladearía entre señalar hacia el sol y estar perpendicular a él, moviéndose como la hoja de una persiana, lo cual ayudaría a mantener estable el satélite y eliminaría la necesidad de que haya un sistema de propulsión, señaló Rozen.

Este investigador comentó que el equipo todavía estaba en la fase de prediseño, pero que podría lanzar un prototipo en tres años después de conseguir fondos. Rozen calculó que una versión de tamaño real costaría varios billones de dólares (una cuenta que “asumiría todo el mundo y no un solo país”, afirmó), pero disminuiría la temperatura de la Tierra 1,5 grados Celsius en dos años.

“En el Technion no vamos a salvar el planeta”, señaló Rozen. “Pero vamos a demostrar que se puede hacer”. c.2024 The New York Times Company.

Por Cara Buckley, The New York Times.