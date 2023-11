¿Qué tiene que ver el calentamiento global y la sismología con las olas del océano?

De acuerdo con el artículo “How global warming shakes the Earth: Seismic data show ocean waves gaining strength as the planet warms” escrito por Richard Aster, profesor de Geofísica y Jefe de Departamento, Universidad Estatal de Colorado, en The Conversation; estas ondas sísmicas son tan intensas y están tan amplias que aparecen como un zumbido frecuente en los sismógrafos, que son los mismos instrumentos que usan para poder para monitorear y estudiar los terremotos.

Richard Aster, junto con Adam T. Ringler, Robert E. Anthony y Thomas A. Lee, realizaron un estudio titulado “Increasing ocean wave energy observed in Earth’s seismic wavefield since the late 20th century” que publicado en la revista Nature Communications, en el que analizaron ese aumento en todo el mundo durante las últimas cuatro décadas.

Estos datos globales, precisa Aster, además de otros estudios sísmicos, regionales, satelitales y oceánicos, “muestran un aumento de décadas en la energía de las olas que coincide con el aumento de las tormentas atribuidas al aumento de las temperaturas globales”.

SISMOLOGÍA Y OLAS DEL OCÉANO

El profesor de Geofísica en la Universidad de Colorado, precisa que las redes sismográficas globales se usan tanto para monitorear como para estudiar los terremotos; estás posibilitan a los científicos a poder “crear imágenes del interior profundo del planeta”.

Gracias a estos instrumentos es posible registrar de manera continua una gran variedad de fenómenos sísmicos, ya sean naturales o provocados por el hombre, incluyendo las erupciones volcánicas, explosiones nucleares, además de los deslizamientos de tierra y terremotos de glaciares. Así mismo capturan señales sísmicas persistentes del viento, el agua y la actividad humana.