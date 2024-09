Robot Café, el primer restaurante de África del Este en el que la camarera es un androide

UN SERVICIO FUTURISTA

Una de las camareras del restaurante, Massy, de 26 años, afirma a EFE que agradece contar con un robot que le ayuda a servir simultáneamente a varias mesas, pues, de esta manera, puede ofrecer al cliente un trato más completo.

“La verdad es que es agradable trabajar con robots porque me facilitan el trabajo. No tengo que llevar la comida de la cocina a las mesas”, reconoce la joven, si bien considera que las androides son una herramienta que no puede sustituirla.

”Tengo que interactuar con los invitados y darles un servicio personalizado. Porque al final, (los autómatas) no pueden hablar ni relacionarse como lo hacemos los humanos”, explica Massy.

Al fin y al cabo, Nadia, Claire y R24 son máquinas que pueden generar contratiempos.

El jefe del restaurante, John Kariuki, comenta a EFE que el cargador de un robot se averió en la primera semana de apertura del local.

Otro reto es que las bebidas, como los zumos, no pueden ser transportadas por estos autómatas porque en el suelo del restaurante se extienden unas canaletas que obstaculizan su paso hacia las mesas.