15 años de la nube, muchas personas siguen sin comprender qué es, cómo funciona

Desde el lanzamiento comercial, en 2006, el mercado, uso, servicios y aplicaciones de la computación ‘ cloud ’ no han dejado de crecer, y hoy es una de las principales líneas de negocio de algunas de las empresas más importantes del mundo, explica Lucas Roson, director sénior de Ventas Cloud de Oracle, en la revista MIT Technology Review.

“Con aproximadamente 15 años de historia desde su nacimiento, la computación en la nube es prácticamente omnipresente en la actualidad”, destaca Oracle Latinoamérica Blog.

Roson se pregunta en su artículo ¿Todavía habrá alguien que no sepa qué es la nube? Admite que “cuesta creerlo”, pero lo cierto es que muchas personas todavía no están familiarizadas con ese concepto o no lo comprenden del todo.

EXPLICANDO LA NUBE

Para explicar de un modo y didáctico en qué consiste y para qué sirve esta tecnología, EFE entrevistó a Virginio Muñoz, director de desarrollo de negocio y transformación digital, de la agencia de marketing por internet Open-Ideas.

“A menudo se utiliza un símbolo gráfico con forma de nube para representar una red para transmitir datos. En el término ‘nube’ se incluye generalmente todo lo que asociamos a internet y los servicios ‘on line’ o en la red”, explica Muñoz.

Explica que hay que diferenciar entre el continente (la red o nube) y el contenido (los servicios que se prestan por la red).

“Por lo tanto, la nube se refiere a una compleja estructura física de red que nos permite tener acceso a todos los servicios que se pueden proporcionar en este entorno con la facilidad de acceder desde cualquier lugar con conexión a internet”, indica.

El contenido son los servicios que podemos disfrutar cuando estamos conectados a la red, como el almacenamiento en la nube (‘cloud storage’) y la computación en la nube (‘cloud computing’), una de cuyas ventajas es el pago por uso, así como la facilidad y rapidez para aumentar prestaciones, señala.

Muñoz indica que además existen otros servicios como el ‘alquiler’ de hardware (equipos y servidores informáticos) y ‘software’ (aplicaciones y programas) que se ofrecen y proporcionan en la nube.

Estas prestaciones se conocen como SaaS (Software as a Service), PaaS (Platform as a Service) e IaaS (Infrastructure as a Service), según Muñoz.

“Aunque toda esta terminología está más asociada a las empresas, también podemos encontrar servicios de todo tipo para usuarios particulares”, señala.

Enfatiza que “la nube se ha convertido en un motor esencial para la productividad, la eficiencia, el crecimiento y la organización de los lugares de trabajo modernos y uno de los pilares fundamentales de la digitalización y transformación digital que tanto se ha hablado en los últimos tiempos”.