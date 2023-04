$!¿Creaste tu cuenta de Facebook en 2007? Puedes reclamar 725 mdd por vulneración de privacidad

Facebook contó con 240 millones de usuarios , tan solo en Estados Unidos , en 2022; aunque todos pueden participar, pero no recibirán el pago automático , por lo que debe presentar una reclamación.

Aunque no es posible determinar la suma que le tocaría a cada afectado , pues depende de las personas que presenten el reclamo. Además de considerar los honorarios de abogados , los cuales podrían reducir la fortuna a una cuarta parte, y otros costos incurridos durante el litigio, lo que hará que la cifra se reduzca aún más.

¿CÓMO INTERPONER EL RECLAMO A FACEBOOK?

Para interponer el reclamo es necesario visitar el sitio web facebookuserprivacysettlement.com o en otro caso, Facebook envió una notificación a los usuarios en la que al ingresar, se desplegará el mensaje

“Es posible que tenga derecho al pago de la resolución de una demanda.

La demanda afirmaba que Facebook compartía los datos de las personas con terceros y no supervisaba cómo se accedía y compartía esos datos.

Reforzamos constantemente nuestras medidas de seguridad para proteger sus datos y negar cualquier irregularidad.

Puede ver los detalles de liquidación para obtener más información y comprender sus opciones”.

Además, aparecerán las opciones “Not now / no ahora” y “View settlement details / Ver los detalles de la liquidación”. Al dar clic en la segunda opción, direccionará al sitio de Facebook user privacy settlement, para poder ingresar tu solicitud de reclamo.