El joven estudiante que expuso los vuelos de Musk, Tom Cruise, Bill Gates y las Kardashians

Elon Musk provocó la ira esta semana por un vuelo de nueve minutos y 56 kilómetros de San José a San Francisco, pero no tenía que ser así.

El viaje fue rastreado y expuesto por @ElonJet, una cuenta de Twitter dirigida por Jack Sweeney, un estudiante de TI de 20 años de la Universidad de Florida Central en Orlando.

“Si me deja volar con él en su jet, grabarlo y hablar sobre ello, y tal vez ni siquiera pagarme los 50 mil dólares previamente solicitados, lo quitaría, dijo Sweeney sobre Musk. “Eso todavía está en discusión”.

El pasatiempo de alto perfil de Sweeney utiliza información pública obtenida de Internet para rastrear los movimientos de aviones privados que vuelan como Tom Cruise y una variedad de Kardashians, un par de logarcas rusos y titanes tecnológicos como Bill Gates y Musk.

Publica regularmente su paradero de alto vuelo en una serie de cuentas de Twitter.

En julio, su cuenta @CelbJets arrestó a kylie Jenner por un vuelo de 17 minutos, lo que la llevó a ser llamada “criminal climática”.

Pero tiene una especial debilidad por Musk, incluso cuando el inventor le hace la vida difícil.

“Su avión estuvo en San Francisco por menos de un día”, dijo Sweeney a The Post sobre el breve vuelo de esta semana. “Pero fue difícil saberlo porque este era uno de los vuelos en los que tenía PIA [Privacy ICAO Address, que oculta la identidad del propietario del avión]. Es como tener una matrícula en su automóvil que está registrada a otro nombre. Se necesita trabajo extra para saber hacia dónde se dirige el avión”.

Dudó por un segundo y bromeó: “PIA es un dolor en el culo”.

Desde que lanzó @ElonJet en 2020, tiene unos 500,000 seguidores, Sweeney se ha convertido en un dolor de cabeza para la multitud de aviones privados: ahora tiene 30 cuentas de bot que siguen a cientos de nombres en negrita.

“El primer vuelo interesante [seguido] suyo fue a Alemania, en 2021, cuando estaban haciendo la Gigafactory en Berlín”, dijo Sweeney sobre Musk. “Cuando fue a Brasil, por algo relacionado con Starlink, fui el primero en enterarme.

“Cuando fue a Grecia este verano, vi cuando despegó el vuelo. Supuse que estaría en un barco en alguna parte. Fue divertido verlo sin camisa ”, dijo Sweeney, refiriéndose a las fotos muy burladas de un Musk pálido de vacaciones. “Me alegró ver a Elon relajarse”.

En noviembre pasado, Musk le ofreció a Sweeney $ 5,000 para cerrar la cuenta.

“Fue bastante loco”, dijo Sweeney. “No esperas recibir un mensaje privado de Elon Musk. Lo primero fue que me pidió que lo quitara porque era un riesgo para la seguridad. Luego comenzó a preguntar cómo obtuve la información. Fue genial explicarle algo a Elon. Ofreció comprar la cuenta por $5,000”, en un esfuerzo por cerrarla, “pero le dije que si no es suficiente dinero para cambiar mi vida, no quiero venderla”.

La comunicación se interrumpió poco después de que Sweeney pidiera 50.000 dólares.

Incluso si Musk no quería separarse de la masa, otros estaban dispuestos a dar un paso al frente por él. “Hay un tipo de una compañía de aire acondicionado inteligente que dijo que me daría $50,000 y algunas otras cosas para cancelar la cuenta”, dijo Sweeney. “Elon dijo que tenía interés en fabricar acondicionadores de aire Tesla. Este tipo esperaba que Elon se diera cuenta y comprara su empresa. Pero la oferta no vino de Elon, así que no era lo mismo. Lo rechacé.

“Hubiera sido genial arreglar las cosas con Elon”, dijo Sweeney. “Pero nuestro conflicto hizo que [mis cuentas] explotaran más en Twitter”.

Si bien Sweeney respondió a la solicitud de sus seguidores e instaló una función que rastrea las huellas de carbono de los vuelos de aviación privada, admitió que no está en este juego para exponer a los abusadores del medio ambiente. De hecho, Sweeney dijo: “Si tuviera el dinero, volaría en mi propio avión. Todavía no he volado en privado, pero me encantaría.”

Su motivación es más personal que ambiental, o alguna declaración que advierta a los multimillonarios, y no le importa lo que la gente piense al respecto.

“Hay una buena cantidad de haters. Dicen que debería dejar de rastrear a Elon porque él quería que lo hiciera. Me preguntan por qué sigo haciéndolo”, dijo. “Lo hago porque es algo que disfruto. No lo voy a derribar por una cantidad mínima de dinero. Me gusta ver todas las partes móviles juntándose y poniéndolas ahí para que la gente las vea. Además me ayuda a aprender mucho sobre programación.”

Sweeney, quien creció en Clermont, Fla., y es hijo de una maestra de jardín de infantes y un controlador de mantenimiento de aerolíneas, también recibió educación en la dinámica del poder.

“Elon tiene todos estos recursos. Tanto dinero y control sobre tantas cosas: puede poner cohetes y satélites en el espacio exterior, pero no puede evitar que rastree su avión”, dijo Sweeney. “Se siente genial. Es una de las personas más ricas de la Tierra y lo estoy molestando”.

Y no está de más tener un poco de notoriedad. “Un profesor me contactó en LinkedIn y me invitó al club de piratería de la universidad. Todavía no me he puesto a eso”, dijo Sweeney, quien es soltero. “Ayer me estaba registrando en mi departamento en el campus y una chica me reconoció. Todos conocen la historia. Es una locura.”

Si Sweeney tiene una ballena blanca en el cielo, es el CEO de Apple, Tim Cook. “Ojalá Tim Cook fuera posible, pero tiene un acuerdo compartido con [charter jet pool] NetJets. Cuando tienes eso, usas cualquiera de los aviones que vuela NetJets. No puedo rastrear el avión.

“Si Elon fuera lo suficientemente inteligente, habría sido mejor que hubiera escondido su avión. Supongo que Tim Cook es inteligente al respecto. Si consigue su propio avión, lo seguiré.

Pero si haces un trato con Sweeney para quitarle la vista de encima a tu viaje en avión, será mejor que lo mantengas.

En febrero pasado, el propietario del equipo de la NBA, Mark Cuban, le pidió a Sweeney que eliminara su página por razones de seguridad, y llegaron a un acuerdo.

“Pedí ir a un juego de los Mavericks con Cuban”, recordó Sweeney. “Él dijo: ‘La próxima temporada’. Si se retracta, veremos qué pasa. Volveré a subir su página. Pero, honestamente, solo tenía 100 seguidores”.

